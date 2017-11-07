VAG Armaturen объявил о завершении программы эмалевого покрытия

Новейшие технологии и лучшее качество – вот что неуклонно предлагает Группа компаний VAG. Именно поэтому предприятие использует эпоксидное порошковое покрытие (ЭПП) – надёжное и выдерживающее проверку временем. Как ответственный член GSK – зарегистрированного общества по качеству мощной антикоррозийной защиты, VAG работает с ЭПП десятилетиями и активно инвестирует в этот тип покрытия, в том числе приобретя новейшую покрасочную станцию для завода VAG в Годонине (Чехия). Это означает прекращение нанесения эмалевых покрытий – VAG больше не будет производить ТПА с покрытием «эмаль». Разумеется, все текущие заказы и контракты по этому виду покрытия будут выполнены.

В то же время, инновации продукции VAG нацелены на устойчивое развитие уже с момента разработки и конструирования. Оно включает стратегии, предотвращающие чрезмерное использование природных ресурсов, и дальнейшие меры по экономии энергии, когда арматура введена в эксплуатации. Новый энергоэффективный поворотный затвор VAG EKN® H300, отвечающий самым строгим требованиям, - удачный пример внедрения этой концепции. Его инновационная конструкция с запатентованным гидродинамическим диском, увеличенным диаметром седла и запатентованными отверстиями для компенсации давления на диске минимизирует потери давления и турбулентность на выходе из затвора. Таким образом снижаются расходы на энергоснабжение и расстояние до оборудования на трубопроводе после арматуры.

Преимущества эпоксидного покрытия:

· Ресурсоэффективное однократное нагревание детали до 200°C вместо двукратного нагревания до температуры более 700°C (что требуется при эмалировании).

· Минимальная подверженность повреждению при ударных нагрузках и при этом ремонтопригодность повреждённого покрытия.

· Минимальная толщина покрытия в 250 микрон, требуемая GSK, технически обеспечивает отсутствие пор.

· Лучшие показатели удлинения и, таким образом, лучшая адаптация к поведению литьевого материала под сжимающими нагрузками снижают риск растрескивания покрытия.

· Надёжная адгезия покрытия обеспечивается процессом его нанесения, измерима и доказуема по критериям GSK.

По материалам пресс-службы VAG Armaturen



