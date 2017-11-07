Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

VALTEC ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР В МАГАДАНЕ

07 ноября, 2017 13

15 ноября специалисты VALTEC проведут технический семинар в Магадане. План семинара:

Теоретическая часть:

· Водозапорная арматура VALTEC.

· Полимерные системы VALTEC.

· Радиаторная арматура VALTEC.

· Регулирующая арматура и арматура безопасности VALTEC.

· Новинки VALTEC.

Практическая часть:

· Монтаж полимерных трубопроводов (PEX-AL-PEX, PEX, PERT, PPR).

· Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали.

Место и время проведения: Mагадан, проспект Ленина, 13, гостиница «BM-Центральная», конференц-зал, 09:00–15:00, с перерывом на кофе. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш ценных призов. Главный приз – комплект сварочного оборудования! Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

По материалам пресс-службы VALTEC


← Вернуться