VALTEC ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР В МАГАДАНЕ

15 ноября специалисты VALTEC проведут технический семинар в Магадане. План семинара:
Теоретическая часть:
· Водозапорная арматура VALTEC.
· Полимерные системы VALTEC.
· Радиаторная арматура VALTEC.
· Регулирующая арматура и арматура безопасности VALTEC.
· Новинки VALTEC.
Практическая часть:
· Монтаж полимерных трубопроводов (PEX-AL-PEX, PEX, PERT, PPR).
· Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали.
Место и время проведения: Mагадан, проспект Ленина, 13, гостиница «BM-Центральная», конференц-зал, 09:00–15:00, с перерывом на кофе. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш ценных призов. Главный приз – комплект сварочного оборудования! Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
По материалам пресс-службы VALTEC