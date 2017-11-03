Группа ПОЛИПЛАСТИК провела в Тюмени семинар по технадзору строительства трубопроводов из полимеров

В рамках исполнения протокола заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской области 26 октября 2017 года на базе Управы Калининского Административного округа г. Тюмень Филиалом «Западносибирский» ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал» проведен семинар «Технический надзор и контроль при строительстве трубопроводов из полимерных материалов. Входной контроль материалов». На обучении присутствовали специалисты Служб заказчиков всех Административных округов города.

Занятия проводятся сотрудниками Группы ПОЛИПЛАСТИК с 2016 года для всех заинтересованных заказчиков, проектных, строительных и эксплуатирующих организаций. Семинар направлен на обучение специалистов технического надзора выявлению фальсификата на строительных объектах города, а также формирование осознания ответственности заказчика за принятие решения в пользу/против фальсифицированных продуктов.

В ходе обучения специалисты ознакомились с процессом надлежащей работы с сопроводительными документами, с визуальными методами контроля полимерных трубопроводов, а также с работой Ассоциации производителей трубопроводных систем.

Применение фальсифицированных труб и фасонных частей, наряду с монтажом неквалифицированными специалистами, ведет к повышению аварийности на инженерных сетях, нарушает благоустройство города, ставит под вопрос в целом перспективу развития отрасли полимерных трубопроводных систем, а также поддерживает «гаражных» производителей, избегающих любой социальной ответственности.

Совместная работа крупнейшего производителя полимерных трубопроводных систем и Администрации города Тюмени особенно важны, ведь в Тюменской области в ближайшем будущем будет представлен полный цикл переработки нефтепродуктов от добычи до потребления продуктов переработки, включая переработку полиолефинов, а также производство материалов для газо-, водопроводов, сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



