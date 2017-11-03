VALTEC представляет новое видео о шаровом кране

Новое видео от группы технической поддержки VALTEC: «Кран шаровой с плавным управлением VT.252». В ролике рассказывается и на действующей лабораторной модели показывается, каким образом и насколько эффективно конструкторы VALTEC решили две основные проблемы использования шаровых кранов – прикипание при долгом непереключении и гидравлические удары. Благодаря встроенному планетарному редуктору кран шаровой VT.252 имеет легкое и плавное переключение. Его применение обеспечивает соблюдение требований СП 30.13330.2012 по исключению гидравлических ударов во внутренних водопроводах зданий (п.7.1.4). Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке.

По материалам пресс-службы VALTEC



