ASTIN BGM Group провел семинар в Омске

31 октября 2017 года в г. Омске состоялся практический семинар компании ASTIN BGM Group на тему "Применение ГРП и ГРУ в системе газоснабжения". В мероприятии принимали участие представители ГРО Омска, Томска, проектных, строительных, монтажных и эксплуатационных организаций. На семинаре были представлены образцы изделий, выпускаемых ООО "Астин", и ГРПШ на базе регулятора РС25 производства СП "ТермоБрест" ООО. Предприятие выражает признательность всем участникам семинара за проявленный интерес к оборудованию, выпускаемому холдингом ASTIN BGM Group.

По материалам пресс-службы ASTIN BGM Group



