ТМК ЗАПУСТИЛА В ПРОИЗВОДСТВУ НОВИНКУ – ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ЛИФТОВЫЕ ТРУБЫ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), ведущий поставщик трубной продукции для нефтегазового комплекса, начала производство теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) с наружной трубой диаметром 89 мм внутренней трубой диаметром 48 мм, с резьбовым соединением треугольного профиля по ГОСТ 633. Первая партия в 5,2 тыс. погонных метров производства Синарского трубного завода (СинТЗ) была отгружена дочернему предприятию ПАО «Роснефть» — ОАО «Удмуртнефть».

Трубы были изготовлены по индивидуальному заказу. Они используются при паротепловых методах добычи нефти, предусматривающих закачку в пласт пара температурой до 220°C. Для организации производства на СинТЗ совместно с Российским научно–исследовательским институтом трубной промышленности и Ремонтно-техническим центром Синара разработали и изготовили новые устройства для внутреннего нагрева ТЛТ.

«Мы продолжаем расширять сортамент теплоизолированных лифтовых труб. Это свидетельствует не только о нашем технологическом лидерстве в премиальном сегменте, но и об индивидуальном подходе к нашим клиентам. ТМК готова поставить любую необходимую трубу, какой бы сложной в изготовлении она не была», — прокомментировал заместитель генерального директора ПАО «ТМК» по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.

По материалам пресс-службы ТМК



