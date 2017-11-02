В рамках конгресса «Энергоэффективность» пройдет юбилейная V выставка энергоэффективных технологий и материалов

15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в гостинице «Park Inn by Radisson Прибалтийская» в рамках XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет V, юбилейная, выставка энергосберегающих и энергоэффективных материалов и технологий.





На данный момент свое участие в качестве экспонентов подтвердили 11 компаний: Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», завод «Арктос», АО «Фирма «Изотерм», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПОЭНЕРГОМОНТАЖ, ООО «Муфты НСК», АО «Синто», ОАО «Теплоконтроль», ООО «Термотроник», финские коллеги – концерн «Керапласт», компания «Оуман», а также концерн FläktGroup.





Экспозиция, на которой будут представлены последние достижения в области энергосбережения, ориентированные на снижение энергоемкости всех сфер промышленности и городского хозяйства, будет работать на протяжении всей деловой программы конгресса (на втором этаже в фойе гостиницы «Park Inn by Radisson Прибалтийская»).





Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 15 ноября 2017 года в отеле «Park Inn Прибалтийская». Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.



