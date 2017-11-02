Новый бюджетный термоклапан Laddomat 11-30 для защиты котла

Новый продукт шведской компании Termoventiler, обладателя торговой марки Laddomat, – термоклапан Laddomat 11-30. Это бюджетная версия известного устройства Laddomat 21-60, трехходовой клапан с термопатроном для системы отопления твердотопливного котла (до 60 кВт). Его назначение — предотвращать нежелательный перепад температур на прямой и обратной линиях котла, существенно продлевая таким образом срок его службы. Напомним, что базовая версия Laddomat 21-60 служит также для зарядки теплоаккумулятора горячей водой.
По материалам журнала «С.О.К»