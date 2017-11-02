«ГУСАР» представляет систему придонных подвесок Mudline

Арматурный завод «Гусар» представляет на российском рынке оборудование для разведочного бурения на шельфе — систему придонных подвесок Mudline. В 2015 году завод «Гусар» в рамках программы по снижению импортозависимости РФ подписал лицензионное соглашение с компанией Plexus (Шотландия), дающее право на локализацию производства устьевого оборудования — системы придонных подвесок (Mudline, серия Tersus) на территории России, включая локализацию колонной головки с запатентованным методом уплотнения металл-по-металлу POS-GRIP. Для презентации системы специалисты предприятия создали сайт www.gusarm.pro.
По материалам пресс-службы завода «ГУСАР»