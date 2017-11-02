МК «СПЛАВ» ВЫПОЛНИЛ БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ КЛАПАНОВ

Порядка 800 запорных сальниковых клапанов с уплотнением «металл по металлу», предназначенных для 2-ого этапа капитального строительства «Комплекта насосных бензинов и дизельного топлива» ООО «КИНЕФ», отправлена заказчику.

Договор о производстве и поставке более 1200 единиц трубопроводной арматуры для Производственного Объединения «Киришинефтеоргсинтез», входящего в состав компании «Сургутнефтегаз» и являющегося единственным на северо-западе предприятием по нефтепереработке, был заключен в середине лета. Поставляемые для Киришского нефтеперерабатывающего завода сальниковые клапаны — это серийная продукция «Сплава», прошедшая проверку временем и активно применяющаяся на предприятиях ведущих отечественных нефтяных компаний. Конструкция адаптирована под требования заказчиков – она проста в обслуживании, сальниковый узел обладает повышенной надежностью, а сами клапаны имеют повышенный ресурс наработки циклов за счет наплавки седла в корпусе.

Павел Замахин, начальник Управления по продажам общепромышленной арматуры, отмечает: «Первая партия продукции была произведена нами в рекордно короткие для такой продукции сроки — менее чем за 2 месяца. Отгрузка прошла точно в срок. При этом особое внимание мы уделяем качеству – контроль осуществляется на каждой стадии производства, начиная с входного контроля металла и материалов, ультразвукового контроля корпусных деталей, рентгена сварных швов и заканчивая испытаниями уже готовой продукции. Получив клапаны, заказчик дал ответ — качеством полученной продукции они довольны».

По условиям контракта отгрузка изделий производится Корпорацией «Сплав» в два этапа. Оставшаяся часть партии – порядка 400 единиц — будет отправлена заказчику уже в ноябре.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



