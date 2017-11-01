Специалисты «АУМА» провели экспертизу для Хабаровского водоканала

Технические специалисты Хабаровского подразделения «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку оборудования АУМА, применяемого на более чем 20 промышленных объектах шести подразделений МУП города Хабаровска «Водоканал». Всего на данных объектах эксплуатируются более 800 единиц электроприводной техники АУМА. Оборудование АУМА представлено различными комплектациями, среди них приводы интеллектуального исполнения с блоками управления AUMATIC, которые соединяются оптоволоконными кабелем через топологию «кольцо» - такой тип управления реализован, например, на водопроводной насосной станции в Центральном районе города Хабаровска и в пусковом комплексе Головных очистных сооружений водопровода города. На объектах часто применяется и разнесенный монтаж – блок управления расположен на расстоянии до 100 м от привода на настенном креплении для удобства осуществления технического обслуживания.

«Мы провели техническую экспертизу на более чем 20 объектах Хабаровского Водоканала. По результатам проверки нами были запланировано проведение планового технического обслуживания тех приводов, которые находятся в эксплуатации уже более 10 лет. На некоторых объектах было рекомендовано провести модернизацию, заменив приводы АУМА первого поколения на приводы .2», - комментирует Дмитрий Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



