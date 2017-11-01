«ТермоБрест» приглашает на семинар в Новосибирске

Пресс-служба СП «ТермоБрест» ООО приглашает посетить семинар «Газовая арматура ТЕРМОБРЕСТ в системах отопления и газоснабжения» в Новосибирске. Участники семинара смогут наглядно ознакомиться с изделиями СП «ТермоБрест», получить техническую информацию и освоить методику подбора оборудования. Все участники семинара получат комплект материалов для дальнейшей работы и сертификат об участии в семинаре.

Место проведения семинара – г. Новосибирск, «Маринс Парк Отель», конференц-зал «Сочи».

Дата 23 ноября 2017г., начало мероприятия – в 10.00 по местному времени. Длительность – 4 часа, с перерывом на кофе-брейк.

Участие в семинаре бесплатное.

Семинар организован при содействии ассоциации «Сибдальвостокгаз» (г. Новосибирск). Для регистрации участия в семинаре необходимо направить письмо на почту sproject@termobrest.ru либо на телефон/факс +375 (162) 53-64-76 с указанием наименования организации и ФИО участников.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



