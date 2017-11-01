«Данфосс» предлагает заказчикам модуль импульсного выхода для подключения теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect в системы сбора учетных данных

Компания «Данфосс» начинает продажи коммуникационных модулей импульсного выхода для инновационных теплосчетчиков SonoSafe и SonoSelect (кодовый номер 014U1993). Устройство обеспечивает подключение приборов индивидуального учета теплопотребления в системы сбора учетных данных (системы диспетчеризации). Передача информации осуществляется импульсным сигналом пропорциональному расходу воды или теплоносителя. Выходная характеристика веса импульса настраивается при помощи оптической головки SonoDongle и программного обеспечения для смартфона SonoApp.

Параметры импульсного выхода:

- длительность импульса мин. 100 мс

- пауза между импульсами мин. 100 мс

- макс. частота не более 5 Гц.

Конструктивно модуль представляет собой электронную плату с установленными на ней микрокомпонентами и литиевой батареей. Подключается к теплосчетчику через специальный внутренний разъем. Передача данных происходит по кабелю с максимальной длиной до 25 метров. Время работы встроенного источника питания более 16 лет. Напряжение V = 3/30 В постоянного тока. Тип подключения - открытый коллектор в соответствии с классом ОВ EN 1434-2.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



