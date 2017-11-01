Группа ЧТПЗ поставила новый вид труб для Сургутнефтегаза

Группа ЧТПЗ поставила опытно-промышленную партию насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2 компании "Сургутнефтегаз". Продукция изготовлена в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ).

Трубы диаметром 73 мм и толщиной стенки 5,5 мм применяются при операциях гидравлического разрыва пласта – одном из методов интенсификации работы скважины – различных технологических операциях на вертикальных и наклонных скважинах.

Высокие прочностные характеристики труб обеспечивает специально подобранная марка стали и резьбовое соединение с шагом 3,2 мм. Продукция прошла стендовые испытания в специализированном исследовательском институте и способна выдерживать комбинированные нагрузки: растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.

«Группа ЧТПЗ ведет постоянные разработки перспективных видов продукции для нефтегазовой отрасли. Успешное освоение насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2 позволит компании увеличить объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и долю на рынке труб для добычи нефти и газа», – комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. В первом полугодии 2017 года доля Группы ЧТПЗ на российском рынке в сегменте OCTG составила 18%.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



