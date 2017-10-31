Hawle представила доклад о регулирующих клапанах на конференции в Ялте

С 9 по 13 октября в г. Ялта состоялась II Конференция "Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности". Основной целью конференции являлся обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и в промышленности. В рамках мероприятия обсуждались пути и перспективы развития ВКХ РФ, а также проблемы водного менеджмента в ВКХ современной России. Компания Hawle приняла участие в конференции, выступив с докладом про регулирующие клапаны Cla-Val.

С 1936 года Cla-Val является ведущим производителем автоматических регулирующих клапанов для следующих отраслей: водоснабжение, легкая и тяжелая промышленность, пожаротушение, авиационные заправки, судостроение. В 1940 году компания Cla-Val изобрела первый в мире регулирующий клапан и оформила на него патент. Уже в течение 35 лет Hawle тесно сотрудничает с компанией Cla-Val, выпускающей широкую линейку регулирующих клапанов.

Антон Касьянов, директор по работе с ключевыми клиентами ООО «Хавле-Севком», в своём выступлении сделал акцент на экономической выгоде от установки регуляторов – они помогают сократить потери воды, снизить аварийность на трубопроводах, оптимизировать временные затраты, сэкономить энергию.

По материалам пресс-службы Hawle



