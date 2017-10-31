В Москве состоялась научно-практическая конференция «Сварка полимерных материалов 2017»

12 октября 2017 года в КВЦ «Сокольники» состоялась вторая научно-практическая конференция «Сварка полимерных материалов 2017», организованная Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ). Данное мероприятие привлекло более 80 участников из большинства регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. Особо хотелось отметить, что участниками и докладчиками выступили представители различных деловых кругов. На конференции присутствовали производители полимерной продукции и сварочного оборудования, монтажные и строительные организации, научно-исследовательские институты, надзорные органы, представители технических комитетов, аттестационных центров, Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Всего было представлено двенадцать докладов по вопросам развития технологий сварки и контроля качества сварных соединений, стандартизации, безопасности строительства, обучения и повышения квалификации персонала. Научно-практическую конференцию «Сварка полимерных материалов» открыла директор АСПМ Елена Зайцева. В своем докладе Елена Игоревна познакомила слушателей с ролью Ассоциации сварщиков полимерных материалов в развитии полимерных сварочных технологий.

Тему современных тенденций развития сварочных технологий продолжил профессор, д.т.н., главный редактор журнала «Полимерные материалы. Изделия. Оборудование. Технологии» Виктор Алексеевич Гончаренко. Елена Николаевна Фадеева, Директор департамента технического регулирования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) выступила с докладом на тему «Стандарты НОСТРОЙ как инструмент обеспечения качества и безопасность строительства».

Тему стандартизации в своих докладах подняли представители Группы ПОЛИПЛАСТИК Инесса Петровна Сафронова, затронувшая проблему несоответствия терминологии в разных нормативах, и Илья Аверкеев, рассказавший о новом нормативном документе СП «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа». Тема стандартизации вызвала наибольший интерес у присутствующих на мероприятии.

Несколько докладчиков представили результаты научных исследований в области сварки полимерных материалов. Сотрудники Института проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН

провели исследование процесса сварки полипропиленовых труб в условиях низких климатических температур, результаты их достижений представил ведущий инженер Глеб Ботвин. Своими разработками поделился Генеральный директор ООО «ТД ЗУРОПЛАСТ» Виталий Шабанов, выступивший с докладом «Практические аспекты сварки высококристализованных полимерных материалов с низким ПТР» .

Должное внимание было уделено вопросам контроля качества сварных соединений, здесь наиболее интересные сообщения сделали технический директор Georg Fischer Piping Systems Юрий Яковлев с докладом «Технология сварки или степень автоматизации сварочных процессов: что важнее для качества сварных соединений?» и Начальник отдела технического контроля Группы ПОЛИПЛАСТИК Николай Прокопьев с докладом «Современные методы контроля СМР при строительстве трубопроводов из полимерных материалов, в том числе выполняемых сваркой». Исследование прочности сварных соединений, топографии околошовной зоны методом раздира армирующим элементом представил Дмитрий Черников, заместитель начальника управления по клиентскому сервису Группа ПОЛИПЛАСТИК. Завершил цикл докладов по теме контроля начальник конструкторского отдела ООО «Волжанин» Меркулов Максим (доклад «Современный комплексный контроль сварных соединений»). Помимо обсуждения вопросов, связанных со сваркой трубопроводных систем, должное внимание было уделено применению полимерных листов, пленок и геомембран. Специалист Учебного центра ООО "Ольмакс-Инвест" Рудин Вадим рассказал о выборе оборудования и оснастки для экструзионной сварки и сварки нагретым газом при изготовлении емкостного оборудования.

По итогам конференции участники отметили высокий уровень организации и значительный успех мероприятия. Главная задача была выполнена, мы привлекли большое количество специалистов различных организаций к проблемам и актуальным вопросам совершенствования сварки полимерных материалов, внедрения в практику актуализированных нормативных документов и лучших технологий с целью способствования успешному развитию отраслей, использующих полимеры. Конференция проходила в рамках выставки «WELDEX/РОССВАРКА 2017», в которой АСПМ приняла участие и впервые представила объединенный стенд Ассоциации.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



