«Данфосс» опубликовал запись вебинара по теплоучету в горизонтальных системах теплоснабжения

В процессе мероприятия по тепловой автоматике были рассмотрены особенности принципов измерения тепловой энергии и организации системы сбора данных от теплосчетчиков и счетчиков воды. Также отдельное внимание было уделено вопросам диспетчеризации и создания систем автоматизированного сбора данных на основе системы индивидуального учета Indiv AMR. В ходе вебинара наш специалист рассказал о возможностях новых ультразвуковых приборов SonoSafe и SonoSelect, их отличия и преимущества при применении в тепловых системах с горизонтальной разводкой трубопровода.

По материалам пресс-службы «Данфосс»



