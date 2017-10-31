«Терморос» представил фильтры с поворотным соединением от FAR

Компания Терморос представила уникальную новинку от FAR Rubinetterie S.p.A. (Италия) — фильтры с поворотным соединением. Новые фильтры можно устанавливать не только на горизонтальные, но и на вертикальные участки трубопровода.

Размеры фильтров 1/2’’ и 3/4’’. Корпус фильтра FAR для систем водоснабжения выполнен из DZR-латуни, стойкой к вымыванию цинка хлором, растворенном в водопроводной воде. В европейских странах из марок латунных сплавов только элементы из DZR-латуни разрешены к установке в системах водоснабжении.

Картридж выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и состоит из двух сеток: внутренней — более плотной с размером ячеек 100 или 300 мкм и наружной — более крупной фракции. Такая конструкция позволяет обеспечивать высокую пропускную способность, даже при загрязнении картриджа ~ 30%.

По материалам журнала «С.О.К»



