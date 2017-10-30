МК «СПЛАВ» ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БЕЛГОРОДА

На минувшей неделе Корпорацию «Сплав» посетило руководство ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», одного из ведущих предприятий энергомашиностроения в России с семидесятипятилетним опытом производства продукции для энергетики, промышленного и гражданского строительства. Наши предприятия роднит богатая история и хорошая деловая репутация. Деятельность Корпорации «Сплав» и «Белэнергомаша» часто пересекается, в том числе – при работе с заказчиками из атомной отрасли. Теперь у наших предприятий появилась возможность совместного плодотворного сотрудничества.

«Белэнергомаш» обладает собственным металлургическим комплексом, в котором есть возможность изготовить специальные марки сталей под требования заказчика. Мы, как производители трубопроводной арматуры, используем поковки и штамповки для корпусных деталей и, безусловно, заинтересованы в работе с надежным производителем, предлагающим продукцию высокого качества, отвечающей отраслевым требованиям» — рассказывает Алексей Примов, директор по производству ПАО «Контур».

В ходе делового визита представители компании-партнера ознакомились в производством Корпорации «Сплав», посетив промышленные цеха предприятия и отметив удобное расположение всех производств. Помимо этого, гости особо отметили рациональное использование площадей и помещений «Сплава». Коллеги из Белгорода, привыкшие к производству на своем предприятии крупногабаритной продукции, были восхищены точностью и высочайшим качеством производимой арматуры, сборка которой производится практически вручную.

Как отмечают обе стороны, встреча двух предприятий получилась продуктивной и емкой. Следующий этап – ответный визит новгородских коллег в г. Белгород для знакомства с производством и детального обсуждения вопросов технического оснащения котельной.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



