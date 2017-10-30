КСБ представляет программу подбора насосного оборудования и трубопроводной арматуры EasySelect

Компания КСБ приглашает всех желающих посетить вебинар «Комплексная программа подбора насосного оборудования и трубопроводной арматуры EasySelect» и узнать, как максимально быстро подобрать насосное оборудование и трубопроводную арматуру для инженерной системы и в разы сократить сроки выполнения проекта.

EasySelect — комплексное программное обеспечение, разработанное компанией KSB, для подбора оборудования . В зависимости от специфики проекта программа шаг за шагом помогает подобрать оборудование с требуемыми характеристиками, соответствующим материальным исполнением, дополнительными опциями и принадлежностями. Пользователь получает индивидуальное предложение насосного оборудования или комплексных модулей с приводом и наиболее подходящей системой управления, предлагаемое программой решение будет самым оптимальным. EasySelect® является единственным программным обеспечением, с помощью которого можно сделать подбор не только насосов, но и трубопроводной арматуры.

Для удобства проектировщиков программа позволяет произвести расчет трубопроводов и подобрать как сам трубопровод, так и необходимую арматуру с минимальным гидравлическим сопротивлением. На практике это выглядит так: программа предлагает насосы нескольких типоразмеров с разными номинальными диаметрами патрубков, затем для каждого номинального диаметра проводится расчет трубопроводов, который позволяет выбрать оптимальный диаметр с минимальным гидравлическим сопротивлением, и одновременно проводится расчет затрат на электроэнергию. Таким образом, заказчик получает комплексное предложение, которое учитывает характеристики системы и экономические затраты.

Подробнее о программе и вебинаре читайте на сайте КСБ.

По материалам журнала «С.О.К»



