НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» рассказало об участии в 16-ой международной специализированной выставке в г. Альметьевске

В Альметьевске закончила свою работу специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промышленная безопасность 2017». Экспозиция НПО «ГАКС-АРМСЕВИС» вызвала огромный интерес посетителей выставки. На стенде были представлены:

— испытательный стенд ГАКС-И-1-10/400С, предназначенный для проведения пневматических и гидравлических испытаний трубопроводной арматуры;

— пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-5-50/24Р, предназначенная для создания и автоматического поддержания давления жидких сред в широком диапазоне использования;

— система измерительная регистрирующая «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300» для определения показателей качества трубопроводной арматуры при гидравлических и пневматических испытаниях.

Специалисты компании представили презентацию вертикально-расточного станка ГАКС-Л-7-50/800С, разработанного в рамках программы импортозамещения и предназначенного для лезвийной обработки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев стальных и чугунных фланцевых клиновых задвижек, а также продемонстрировали работу измерительной системы «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300».

Посетители стенда смогли ознакомиться с каталогами выпускаемого оборудования, а также с технической литературой и справочниками, изданными на основе результатов научных исследований ученых НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



