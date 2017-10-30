МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АДЛ

24 октября ученики профильного инженерного класса ГБОУ «Школа № 1409» посетили завод АДЛ и получили возможность воочию наблюдать производственные процессы современного предприятия.

Заместитель директора по производству Рашидов Рустам познакомил школьников со всеми этапами производства оборудования — от подготовки сырья до упаковки и отгрузки готовой продукции, уделив особое внимание роли работников в производственном процессе. В ходе визита школьники посетили участки сборки трубопроводной арматуры, насосного и электрооборудования, а также участки тестирования и покраски оборудования. Не остался без внимания и складской логистический комплекс АДЛ.

Во время экскурсии ребята пообщались с ведущими техническими специалистами, узнали об истории компании АДЛ и ее завода в Коломенском районе, о производстве инженерного оборудования и перспективах работы в данной отрасли.

«Очень интересная экскурсия. Мы узнали много интересного о работе самого предприятия, о том, чем они занимаются, показали процесс производства. Каждый сотрудник является мастером своего дела. Процветающее предприятие, оснащенное современным оборудованием и с высоким уровнем качества производства. Очень познавательно, посещение оставило много хороших впечатлений», — поделилась впечатлениями участница экскурсии.

Сотрудничество с учебными заведениями является неотъемлемой частью деятельности компании АДЛ и важным инструментом для помощи юным специалистам в выборе дальнейшей специальности. Компания АДЛ планирует и далее проводить подобные мероприятия, позволяющие общаться с будущими представителями инженерной профессии и уже на ранних этапах обучения рассказывать о современных технологиях и специфике работы в отрасли.

По материалам пресс-службы АДЛ



