Группа компаний «LD» получила европейский патент на шаровой кран «LD Стриж»

Межфланцевый оцинкованный шаровой кран «LD Стриж» разработан инженерами и технологами Группы компаний «LD» (ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой») в 2014 году. Кран предназначен для использования на объектах водо-/газоснабжения и перекачивания ГСМ, требующих особого внимания к корозионностойкости и компактности. Разработка челябинских арматуростроителей быстро получила признание на российском рынке. На сегодня в разных уголках страны на объектах энергетики установлено более одного миллиона кранов «LD Стриж».

Соавтор патента, главный инженер ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», отмечает: «Европейский патент – это очередное доказательство профессионализма инженерного состава нашего предприятия, а также потенциала в разработке новых решений. Мы с гордостью пишем на наших кранах «Сделано в России!» и выпускаем 100% российский продукт. «LD Стриж» – пример внешне простой, но эффективной и надежной конструкции компактного шарового крана. На объектах энергетики вокруг крана в оцинкованном и нержавеющем исполнении могут не один раз поменять трубы, а сам кран будет исправно служить дальше».

Документ европейского патентного ведомства дает защиту интеллектуальных прав на изобретение, подтверждает оригинальность конструкции и отсутствие аналогичных шаровых кранов на мировом рынке. «Получение европейского патента на «LD Стриж» расширяет экспортный портфель трубопроводной арматуры «LD» для европейского потребителя. На сегодня мы уже поставляем стальные шаровые краны «LD» других линеек в десятки зарубежных стран, в том числе в страны СНГ, Европы и Азии. Мы работаем как напрямую с заказчиками, так и готовы расширять дилерскую сеть в Европе», – отметил коммерческий директор ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой».

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» – крупнейший на Урале производитель стальных цельносварных шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под торговой маркой LD. Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах.

По материалам пресс-службы ООО «ЧСГС»



