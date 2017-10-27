«СКБ СПА» осуществил модернизацию МЭО

В АО «СКБ СПА» проведена модернизация механизмов МЭО-08, а также разработка новых механизмов МЭО-17 на их базе. В частности, разработана серия блоков сигнализации положения БКВ-17, БСПТ-17, БСПР-17. Вся электроника переведена на новую современную элементную базу.

· В БКВ-17 концевые выключатели обеспечивают большой ресурс за счет роликов, установленных на толкателях микровыключателей.

· В БСПТ-17 применен магнитный датчик углового положения, обеспечивающий бесконтактный съем информации.

· В БСПР-17 установлен потенциометр с увеличенным ресурсом (до 10 млн. циклов перемещения).

Простота конструкции и надежность электронных компонентов обеспечивают высокую надежность механизмов. Новые разъемы исключают пайку в полевых условиях, что повышает удобство обслуживания механизма у потребителя. Штуцерные вводы обеспечивают степень защиты механизма IP65.

Добавлены опции: позиционер, интерфейсный выход MODBUS RTU, электронный датчик положения с программными установками до 8 шт. концевых выключателей.

По материалам пресс-службы ООО «СКБ СПА»



