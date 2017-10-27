«Сплав-М» подтвердил соответствие стандартам СМК

В конце мая 2017 года органом по международной сертификации СМ КОНСТСТАНД-МССМ был проведен надзорный аудит СМК ЗАО «Сплав-М». В августе 2017 г. группой аудиторов, по результатам надзорного аудита, было принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия № С039 от 21.08.2013 г. Система менеджмента качества на предприятии соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2008, область сертификации соответствует заявленной ранее и полностью соответствует области аккредитации органа по сертификации.

ЗАО «Сплав-М» продемонстрировала приверженность к поддержанию результативности и улучшению системы менеджмента с целью повышения общей эффективности деятельности, а также достижения политики и целей организации.

По материалам пресс-службы ЗАО «Сплав-М»



