Импортозамещающая арматура производства «Волгограднефтемаш» прошла опытно-промышленную эксплуатацию

«Высокотемпературный» шаровой кран Ду1000 мм Ру 8.0 МПа производства ОАО «Волгограднефтемаш» успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию на объекте ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - дожимная компрессорная станция Комсомольского газового промысла.

По результатам опытно-промышленной эксплуатации, которая проводилась в течение года с сентября 2016 г., установлено, что данный шаровой кран соответствует общим техническим требованиям СТО Газпром, предъявляемым к трубопроводной арматуре для объектов ПАО «Газпром». В заключении подтверждены его эксплуатационные характеристики - фактическая максимальная температура рабочей среды в период эксплуатации достигала +123°С. Отказов и неисправностей не зафиксировано.

Напомним, что в конце сентября текущего года «Волгограднефтемаш» отгрузил партию аналогичных «горячих» шаровых кранов диаметром 1000 мм в адрес ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Этот новый вид оборудования был освоен в рамках реализации программ импортозамещения продукции, рекомендуемой ПАО «Газпром» для освоения отечественным производителям.

По материалам пресс-службы «ВНМ»



