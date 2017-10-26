Госструктуры поддерживают конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

Оргкомитетом XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» получены официальные приветствия от руководителя рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэффективности, президента НАМИКС Елены Николаевой, заместителя министра труда и социальной защиты населения РФ Любови Ельцовой, координатора Ассоциации НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова и вице-президента Национального объединения организаций экспертизы в строительстве, президента Группы компаний «ННЭ» Александра Орта.

Елена Николаева в своем приветствии подчеркивает, что будущее — за развитием инструментов экологического и технологического регулирования в области стимулирования перехода на новую технику,

проведением энергоэффективного капремонта, привлечением частных инвестиций в бюджетный сектор, поддержкой инновационных программ в электро- и теплоэнергетике, разработкой доступных кредитных продуктов для применения в ЖКХ и желает участникам и гостям конгресса открытых профессиональных дискуссий по всем направлениям предстоящей работы.

В свою очередь Любовь Ельцова отмечает, что конгресс уже не первый год является одной из результативных площадок сотрудничества министерства по вопросам профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций, где прошли общественные обсуждения многие профессиональные стандарты, что позволило создать качественные и, главное, востребованные документы.

Александр Вахмистров в своем приветственном слове выразил уверенность, что работа экспертов отрасли на конгрессе и выработанная ими резолюция поможет наметить вектор перехода страны к модели устойчивого экономического развития и станет достойным вкладом в дело выполнения государственных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

А Александр Орт акцентировал внимание на том, что при проектировании необходимо использовать решения по теплоизоляции зданий, повышению эффективности систем автоматического регулирования отопления, применению новых, прогрессивных технологий на этапе строительства, а также заметил, что решение этих задач повышает качество и энергоэффективность строительства.

С полными текстами приветствий можно ознакомиться на сайте конгресса.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 15 ноября 2017 года в отеле «ParkInn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия.

По материалам организаторов



