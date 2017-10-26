ЧТПЗ открыл Единый контактный центр

Группа ЧТПЗ объявляет об открытии Единого контактного центра, который будет принимать все входящие обращения. Торжественное открытие состоялось на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ) с участием руководителей и сотрудников компании. Контактный центр создан для повышения уровня клиентского сервиса и развития эффективной системы взаимодействия с потребителями всей продукции, выпускаемой на предприятиях Группы ЧТПЗ. Благодаря работе центра потребители, поставщики и работники Группы ЧТПЗ могут максимально оперативно и качественно получить необходимую консультацию. Высококвалифицированные специалисты предоставят справочную информацию, распределят поступающие запросы по функциональным службам, соединят клиентов с профильными специалистами.

«Открытие Единого контактного центра – существенный шаг в развитии клиентского сервиса, – отметил генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – Со стартом работы центра в компании появится единая точка приема входящих обращений, что позволит укрепить конкурентные преимущества Группы ЧТПЗ за счет повышения качества обслуживания наших потребителей и поставщиков».

Режим работы Единого контактного центра Группы ЧТПЗ: с 06:00 до 20:00 (по московскому времени) без перерывов и выходных. Телефоны: +7 (495) 775-35-55 в Москве, +7 (351) 255-73-33 в Челябинске, +7 (3439) 27-77-77 в Первоуральске. E-mail: info@chelpipe.ru.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



