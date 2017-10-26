«ИЛЬМА» рассказала о первом дне работы международной выставки химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2017»

Компания «ИЛЬМА» принимала участие в выставке «ХИМИЯ 2017» в качестве экспонента (стенд 21А20, павильон 2, зал 1) и представила посетителям уникальные решения в области герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования. В первый день выставки стенд «ИЛЬМЫ» уже успели посетить многие специалисты компаний химической и смежных отраслей. Особый интерес у посетителей вызвали уплотнения для герметизации оборудования, работающего на агрессивных средах в условиях повышенных температур и давлений.

Также «ИЛЬМА» получила хорошие отзывы об оборудовании Peters для резки листовых материалов, демонстрация работы которого проходит ежедневно на стенде компании.

24 октября специалисты компании «ИЛЬМА» провели семинар из цикла «Школа герметизации», подробнее о котором мы обязательно расскажем чуть позже.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



