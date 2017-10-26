Победитель чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби – Вадим Поляков из России

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел чемпионат мира WorldSkills 2017. Молодые профессионалы из России завоевали 6 золотых медалей, 4 серебра и одну бронзу из 52 компетенций и заняли первое место в общекомандном зачёте по баллам. В номинации «Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха» победил Вадим Поляков из Казани.

Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) является важным звеном в системе профессионального обучения. Ежегодно проводится национальный чемпионат, которому предшествуют региональные этапы, где тысячи представителей разных профессий в возрасте до 22 лет демонстрируют знания и мастерство.

24 октября 2017 г. Президент России Владимир Путин принял в Кремле национальную сборную WorldSkills-Russia. Глава государства поздравил ребят с победой и выразил уверенность, что благодаря их примеру в российской экономике появятся сотни тысяч таких специалистов, как они. «Основываясь на том, что вам удалось сделать, мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из наших важнейших направлений. Правительство, соответствующие структуры всё это учитывают, все эти современные тенденции, учитывают то, как идёт ваша подготовка, с тем, чтобы в колледжах, соответствующих средних, а потом и высших учебных заведениях вносить соответствующие коррективы в подготовку, в том числе и в подготовку тех, кто с вами работает, в подготовку преподавательского состава», - сказал во время встречи Владимир Путин.

Следующее первенство мира WorldSkills состоится в Казани в 2019 году. Компания «Данфосс» на протяжении многих лет участвует в этом движении: является Генеральным партнёром в компетенции «Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха» и традиционно принимает участие в подготовке российской сборной.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



