FAR представила новинку в ассортименте оборудования

Группа компаний «Терморос» представила новую продукцию итальянского производителя FAR Rubinetterie — суперкомпактные грязеуловители серии COMPACTFAR с угловым присоединением. Серия COMPACTFAR — это суперкомпактные грязеуловители, предназначенные для удаления загрязнений из воды. Благодаря своим габаритам они могут быть установлены непосредственно под настенным котлом. Магнитная вставка усиливает отделение железосодержащих загрязнений. Уникальный картридж, разработанный и запатентованный заводом FAR Rubinetterie, позволяет пропускать расход в размере 6,35 м³/час. Конструкция грязеуловителей серии COMPACTFAR запатентована. Подробнее с ней можно ознакомиться, посмотрев видеообзор новинки.
По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»