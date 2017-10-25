ВРИО Нижегородской области посетил ВМЗ

20 октября 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин посетил город Выксу. Он ознакомился с производством Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК). Он посетил стан-5000, где производится широкий лист, и цех по выпуску труб большого диаметра, которые используются при строительстве крупнейших российских и международных трубопроводов. После посещения ВМЗ временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых провели рабочую встречу. В

ней также приняли участие председатель правления ОМК Наталья Еремина, президент ОМК Владимир Маркин и управляющий директор ВМЗ Александр Барыков. В ходе встречи речь зашла о мерах поддержки, которые оказываются промышленным предприятиям на региональном, а также федеральном уровне.

«Мы пришли к выводу, что нам нужно более активно участвовать в модернизации законодательства на федеральном уровне в части изменений требований к специальным инвестиционным контрактам по объему выручки. Я, работая в Минпромторге, такие предложения формировал. Сейчас нужно с уровня региона помочь моим бывшим коллегам эту позицию отстоять и внести эти изменения, — заявил Глеб Никитин. — Кроме того, мы обсуждали проблему обеспечения кадрами. Повышение производительности труда на предприятиях ОМК приводило к тому, что численность сотрудников сокращалась. Но те инвестиционные проекты, которые обсуждаются сейчас, должны привести к созданию новых рабочих мест. Рабочих, возможно, придется привлекать и из других регионов».

«Сейчас на ВМЗ реализуется масштабный инвестиционный проект общей стоимостью 40 млрд рублей. Он включает в себя в том числе строительство финишного центра и трубоэлектросварочного цеха №1. После завершения проекта мы начнем производство новой для нас продукции – насосно-компрессорных труб для добычи нефти, расширим линейку обсадных нарезных труб для обустройства месторождений. Вчера мы рассмотрели несколько новых инвестиционных проектов на ВМЗ примерно такого же объема финансирования. Мы стараемся развивать Выксу не только через инвестиции в производство. На будущий год мы проведем восьмой фестиваль «Арт-Овраг», в усадьбе Баташевых-Шепелевых откроем антикафе, также продолжит работу Арт-Резиденция. Ожидается и много других культурных событий и интересных мероприятий. Выксунцы будут приятно удивлены», — подчеркнул Анатолий Седых.

По материалам пресс-службы ОМК



