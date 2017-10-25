НОВЫЕ НАСОСЫ В АССОРТИМЕНТЕ VALTEC

Ассортимент насосного оборудования VALTEC пополнился двумя новыми моделями – циркуляционным насосом для ГВС с режимом частотного регулирования VRS.121EM и насосом повышения давления VRS.129G. Насос VRS.121EM предназначен для создания принудительной рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения зданий и сооружений. В отличие от насоса для ГВС VSB.004, новинка имеет шесть фиксированных скоростей и режим AUTO, при котором осуществляется автоматическая настройка характеристик насоса в соответствии с параметрами гидравлической системы. Насос VRS.129G предназначен для повышения давления в существующих сетях холодного и горячего водоснабжения (в ГВС – перед нагревательным прибором). Наличие датчика протока позволяет насосу включаться лишь в период водоразбора.

По материалам пресс-службы VALTEC



