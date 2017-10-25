«АСТИН» ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ О РЕГУЛЯТОРЕ REFLUX 819 DN2 S600RF

Как сообщает пресс-служба «Астин Групп», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» дал положительное заключение по регулятору давления газа марки Reflux 819 DN2 S600RF. Было отмечено, что регулятор прост в эксплуатации и с низким уровенем шума.
Серия Reflux является регуляторами пилотируемого типа для среднего и высокого давления производства компании PIETRO FIORENTINI. Характеристики регулятора данной серии:
· Проектное давление PS, бар: 100
· Температура окружающей среды: -30 °С + 60 °С
· Входное давление bpe, бар: 3 -85
· Выходное давление Wh, бар: 1 - 74
· Минимальный рабочий перепад, бар: 2
· Класс точности АС: 1
· Размеры DN: 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10
· Фланцы: 150. 300. 600
По материалам пресс-службы ASTIN BGM GROUP