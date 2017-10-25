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«АСТИН» ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ О РЕГУЛЯТОРЕ REFLUX 819 DN2 S600RF

25 октября, 2017 1

Как сообщает пресс-служба «Астин Групп», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» дал положительное заключение по регулятору давления газа марки Reflux 819 DN2 S600RF. Было отмечено, что регулятор прост в эксплуатации и с низким уровенем шума.

Серия Reflux является регуляторами пилотируемого типа для среднего и высокого давления производства компании PIETRO FIORENTINI. Характеристики регулятора данной серии:

· Проектное давление PS, бар: 100

· Температура окружающей среды: -30 °С + 60 °С

· Входное давление bpe, бар: 3 -85

· Выходное давление Wh, бар: 1 - 74

· Минимальный рабочий перепад, бар: 2

· Класс точности АС: 1

· Размеры DN: 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10

· Фланцы: 150. 300. 600

По материалам пресс-службы ASTIN BGM GROUP


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