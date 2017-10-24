Югорские предприятия поставляют оборудование на комплекс СИБУРа «ЗапСибНефтехим»

Компании ХМАО поставляют оборудование для крупнейшего нефтехимкомплекса по производству мономеров и полимеров «ЗапСибНефтехим», который СИБУР строит в Тобольске Тюменской области. Общая сумма договоров - около 1,5 млрд рублей.

В рамках соглашений на «ЗапСибНефтехим» будет поставлено вентиляционное оборудование ведущих российских заводов «Веза», «Арктос» и «СовПлим». Для бесперебойной работы всего вентиляционного и климатического оборудования в едином режиме с возможностями горячего резервирования и высокой степенью надежности компания «ЛИК Форсайд» (Сургут) обеспечит комплекс системами автоматического управления, изготовленными на базе промышленных контроллеров Siemens. Весь объем поставляемого оборудования превышает 2 тыс. 700 единиц.

На установке выпаривания солесодержащих стоков и в промежуточном парке бутена «ЗапСибНефтехима» будет смонтирована трубопроводная арматура больших диаметров компании «Самсон» (Сургут). Это один из крупнейших отечественных производителей регулирующей, отсечной и запорной арматуры, сообщили в АО «СибурТюменьГаз».

Поставки материалов для строительства «ЗапСибНефтехима» ведутся из 35 регионов России. В проекте участвует более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

По материалам АНГИ



