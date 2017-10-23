Обзор о новинках арматуры в 2017 году от «РГК-ПАЛЮР»

Компания "Emerson" запускает "DeltaV Mobile" - новую платформу, которая использует технологии IoT (Industrial Internet of Things или "интернет вещей"). Платформа разработана с прицелом на будущее - чтобы дать возможность инженерам и операторам технологических процессов получать наиболее полный доступ к данным в режиме реального времени, и посредством этого - обеспечить принятие более обоснованных решений. И все это - в безопасном режиме и из любой точки мира. Часть экосистемы "Emerson Plantweb", "DeltaV Mobile", объединяет технологию смартфонов с данными управления технологическим процессом, чтобы обеспечить оперативный мониторинг данных в режиме 24/7 для своих клиентов (а клиентами компании являются в основном компании нефтегазового сектора, нефтеперерабатывающие и химические заводы) - для повышения безопасности, надежности и эксплуатационных характеристик оборудования.

ASCO объявила, что ее электронные платформы Numatics серии G3 и 580 подверглись расширению и теперь пригодны для управления сразу 128 электромагнитными клапанами на одном блоке коллектора. Расширенные платформы G3 и 580 отличаются гибкой и экономичной архитектурой управления технологическими процессами. Они позволяют проектировщику или специалисту оптимизировать размер шкафа управления для количества необходимых клапанов. Расширенные клапанные платформы могут поддерживать 128 электромагнитных клапанов серии Numatics 501 и 80, а также серии Numatics 502 и 503. Они являются единственными доступными продуктами, которые могут поддерживать размеры от 18 мм и более на одном коллекторе.

Компания "AW Chesterton" представляет свои новейшие инновации в области механического уплотнения - двухслойное уплотнение "Chesterton 250L" с особенностями, которые значительно упрощают установку механического уплотнения. Новый 250L использует конструкции двойного уплотнения Chesterton с дополнительным зажимным кольцом, что позволяет затянуть конструкцию одним винтом. Уплотнение также имеет внутренние зажимы, которые не требуют снятия. Двойное уплотнение 250L предназначено для установки насосов ANSI, используемых в более сложных химических процессах, например, таких, как обработка зерна этанолом. Двойное уплотнение "Chesterton 250L" обеспечивает лучшую герметичность, что обычные одиночные уплотнения. Долговечное уплотнение обеспечивает возможность планового технического обслуживания, что позволяет избежать незапланированных простоев и производственных потерь. Установка зажимного кольца стала более легкой для неопытного обслуживающего персонала, и позволяет избежать повреждений оборудования.

Компания AUMA разработала новый модельный ряд полнооборотных редукторов серии GQB. Они были специально разработаны для удовлетворения требований к базовым 90° соединениям со стандартными промышленными элементами запорной арматуры, такими как затворы и шаровые краны. Корпус включает в себя коаксиальный первичный редуктор, а также встроенные монтажные фланцы для привода, маховика и клапана. Это значительно сокращает количество деталей и количество требуемого материала без ущерба для производительности. Торцевые упоры для ограничения перемещения клапана доступны рядом с выходным приводным валом. Запатентованная защита от перегрузки гарантирует безопасность в случае чрезмерного крутящего момента. Серия GQB дополняет другие редукторы серии AUMA, которые по-прежнему будут использоваться для применения с арматурой, как в сложных условиях и средах, таких как атомная и нефтегазовая промышленность, так и в стандартных условиях, как например, на гидроэлектростанциях, водосливах или плотинах.

Spirax Sarco выпустила поршневые клапаны PV4 и PV6 для изоляции. Они выпускаются в версиях NPT и SW с размерами от ½ до 2 дюймов. Изготавливаются из кованой углеродистой или кованной нержавеющей стали. Эти клапаны рассчитаны на класс 800 и обеспечивают герметичное перекрытие потока, что делает их пригодными для паровых, конденсатных и других жидкостных систем. Серии клапанов PV4 и PV6 разрабатывались и тестировались для использования в нефтегазовой и химической промышленности. Поэтому конечный потребитель этой продукции может быть уверен в ее качестве и надежности.

"Automation Technology" (ATI) внедрила электрогидравлическую систему управления (EHCS). Продукт может быть непосредственно установлен на линейный или четырехтактный привод с пружинным возвратом или двойным действием для выполнения критических отключений, даже когда источник питания недоступен. EHCS представлен в исполнениях для опасных и агрессивных сред, либо в стандартном исполнении. EHCS состоит из силового модуля и модуля управления. Силовой модуль включает в себя электрический двигатель, однонаправленный гидравлический насос с резервуаром, клапанный коллектор и блок питания для компонентов управления. Электрическая система управления (24В постоянного тока) включает в себя реле давления насоса, автоматический, либо ручной селекторный переключатель и реле концевого выключателя. Стандартные электрогидравлические системы управления работают со скоростью 2800 фунтов на квадратный дюйм, что позволяет работать с любым приводом с минимальным давлением до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

Компания "Weir Valves & Controls" улучшила диапазон управляемых клапанов с блоком управления "Blakeborough" с выпуском серии "BV590i" (Globe) и "BV591i" (Angle). Новые конструкции клапанов с представляют собой важное изменение в технологии управления потоком. В соответствии с отраслевыми стандартами, такими как ASME B16.34 и ISA 75.0,

подразделение исследований и разработок компании Weir бросило вызов традиционным проектам шаровых клапанов, изучая и применяя новаторские идеи геометрии корпуса.

По материалам пресс-службы «РГК-ПАЛЮР»



