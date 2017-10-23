«Эго Инжиниринг» открыл филиал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге заработал филиал компании «Эго Инжиниринг». Компетентные сотрудники отдела продаж консультируют по всем группам товаров и подбирают подходящее инженерное оборудование для комплектации систем водоснабжения, отопления, канализации и систем теплый пол. На складе в Екатеринбурге представлен широкий ассортимент продукции известных брендов Pro Aqua, Polytron Comfort, Polytron ProKan, Unio, Insolo и других товарных марок, поставляемых на российский рынок компанией «Эго Инжиниринг».

Продукция компании «Эго Инжиниринг» хорошо известна во всех городах Уральского Федерального округа. Теперь партнеры компании и конечные потребители смогут заказывать и отгружать инженерное оборудование известных российских и европейских брендов напрямую со склада компании, на котором постоянно будет присутствовать полный ассортимент самой востребованной продукции. Склад имеет удобные разгрузочно-погрузочные зоны, к зданию сделан доступный подъезд, позволяющий одновременно отгружать и загружать несколько машин.

По материалам пресс-службы ООО «Эго Инжиниринг»



