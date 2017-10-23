«Данфосс» представил возможности тепловой автоматики в Якутске

В г. Якутске прошел семинар по тепловой автоматике и техническим решениям «Данфосс» для систем теплоснабжения. Инженеры компании представили специалистам по проектированию новинки оборудования и провели сравнительный анализ характеристик. Были также рассмотрены функционал электронного контроллера, возможности регулирующего клапана с электроприводом и регулятора перепада давлений при автоматизации индивидуального теплового пункта. Проектировщики оценили приборы по учету тепла и систему диспетчеризации.

После теоретической части участники семинара познакомились с работой оборудования на объектах Якутска. Они посетили промышленную базу ГБУ «Региональное агентство энергоресурсосбережения», на которой представлен действующий автоматический узел смешения (АУУ). В ООО «Энергосберегающие технологии» техническим специалистам продемонстрировали, как функционирует диспетчерский пункт и как организованы дистанционный мониторинг и управление индивидуальными тепловыми пунктами и котельными в различных районах республики на базе системы Comfort Contour PRO. Как было отмечено, тепловая автоматика «Данфосс» полностью отвечает предъявленным требованиям и обеспечивает высокий эффект энергосбережения.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



