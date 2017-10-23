ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ЗАДВИЖЕК С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ TALIS

Идея запуска производства запорной арматуры TALIS в России витала в воздухе уже давно, и в 2016 году конкретные намерения руководства TALIS Management Holding и Группы ПОЛИПЛАСТИК были зафиксированы на бумаге. Как показывает многолетний опыт Группы ПОЛИПЛАСТИК, адаптация передовых европейский технологий и решений позволяет повышать уровень качества производимой продукции и находит положительный отклик со стороны как строителей, так и организаций, эксплуатирующих эту продукцию.

Локализацию производства было решено начать с самой востребованной на российском рынке номенклатурной группы трубопроводной арматуры – задвижек с обрезиненным клином. Чтобы обеспечить 100% контроль качества выпускаемой арматуры, для Новомосковского завода полимерных труб был приобретен автоматический гидравлический стенд немецкого производства, который позволяет проводить испытания арматуры до DN300. Кроме этого, специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК прошли стажировку на заводах, входящих в Группу TALIS. В мае этого года задвижки TALIS российского производства прошли успешные испытания в независимой лаборатории, свидетельством чего является получение сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011. Арматура, хорошо известная своим качеством, получила российскую «прописку».

Стратегическое партнерство Группы TALIS и Группы ПОЛИПЛАСТИК берет свое начало в 2012 году. С 2016 года Группа ПОЛИПЛАСТИК является сервисным партнером TALIS с полномочиями проводить диагностику арматуры, осуществлять сервисное обслуживание и замену изнашиваемых деталей.

По материалам «Вода Magazine»



