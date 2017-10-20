HONEYWELL внес изменения в линейку малых клапанов серий VSOF и VSMF

Пресс-служба компании HONEYWELL сообщила об изменениях в линейке малых клапанов серий VSOF и VSMF. В частности, сняты с производства и не доступны для заказа модели с последней буквой S в заказном номере. Замена – клапаны с аналогичными заказными номерами без буквы S в конце. Функционал и технические характеристики при этом не изменяются.

Снято с производства Замена

VSOF-215-1.0S VSOF-215-1.0

VSOF-215-1.6S VSOF-215-1.6

VSOF-215-2.5S VSOF-215-2.5

VSOF-220-2.5S VSOF-220-2.5

VSOF-220-4.0S VSOF-220-4.0

VSOF-315-1.0SVSOF-315-1.0

VSOF-315-1.6S VSOF-315-1.6

VSOF-315-2.5S VSOF-315-2.5

VSOF-320-2.5S VSOF-320-2.5

VSOF-320-4.0S VSOF-320-4.0

VSOF-415-1.0S VSOF-415-1.0

VSOF-415-1.6S VSOF-415-1.6

VSOF-415-2.5S VSOF-415-2.5

VSOF-420-2.5S VSOF-420-2.5

VSOF-420-4.0S VSOF-420-4.0

По материалам пресс-службы HONEYWELL



