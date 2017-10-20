Технический директор АО «КОНАР» Евгений Бодров: «Путь развития отечественного машиностроения — трансфер и локализация передовых мировых технологий»

12 октября в Челябинске состоялась конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященная теме создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в регионе. Подобные обсуждения проходят по всей стране. Их цель — организовать широкую общественную дискуссию по данной проблеме, обозначить факторы, сдерживающие рост ВПРМ в регионе, а также выработать системные решения. По мнению организаторов, от количества созданных в России высокопроизводительных рабочих мест напрямую зависят такие существенные для экономики показатели, как прибыль предприятий, уровень заработной платы, количество налоговых поступлений в бюджет, а в конечном счете — качество жизни граждан. В соответствии с указом № 596 президента РФ Владимира Путина, к 2020 году в стране должно быть создано 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко является координатором Промышленного комитета ОНФ. Рассказать об опыте КОНАРа на региональной конференции он поручил техническому директору компании Евгению Бодрову. Евгений Геннадьевич отметил, что с 2005 года компания живет в режиме динамичного и даже взрывного роста, создавая высокопроизводительные и высокотехнологичные рабочие места. К настоящему времени в компании пришли к выводу о том, что единственно возможный путь сохранения и увеличения ВПРМ в частном бизнесе в машиностроительной отрасли России — трансфер и локализация передовых технологий, существующих в мире. «Мы считаем, что только локализация лучших мировых технологий, открыто поддержанная на уровне государственной политики, позволит нашей стране быстрее двигаться по пути восстановления уровня промышленного производства, снижать зависимость от иностранных производителей в ключевых отраслях экономики, — сказал Евгений Бодров. — Со временем это приведет и к собственному технологическому прорыву в России».

По материалам пресс-службы АО «КОНАР»



