АДЛ ЗАПУСТИЛА ПРОДАЖИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА «СМАРТГИР»

Компания АДЛ приступила к серийному производству пневматических линейных мембранных приводов одностороннего действия под собственной торговой маркой «Смартгир». Пневматические приводы «Смартгир» спроектированы специально для работы в тандеме с клапанами «Гранрег» серии КМ, но также успешно могут применяться с любой арматурой с линейным ходом штока.

На данный момент пневмоприводы доступны на складе в типоразмере 250 (с площадью активной поверхности мембраны 250 см2), способном обеспечить пневмоуправление регулирующей и запорной линейной арматуры диаметром до DN 50. В наличии на складе приводы данного типоразмера как в НЗ (нормально-закрытом), так и в НО (нормально-открытом) исполнении.

До конца 2017 года для заказа будут доступны модели 400 и 630, установка которых возможна на все диаметры арматуры. С более подробной информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура». По вопросам цен и подбора обращайтесь к инженерам отдела регулирующей арматуры АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ



