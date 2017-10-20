«Темпер» приме участие в бизнес-миссии в Армении

Представители малого и среднего бизнеса России посетят Ереван с бизнес-миссией 25-28 октября. Организаторы приглашают предпринимателей Армении на B2B переговоры, которые состоятся 26 октября с 12-00 до 14-00 в бизнес центре "Элит Плаза”. В составе делегации предприятия из Курганской, Владимирской и Тамбовской областей Российской Федерации, среди которых будет также ООО "Темпер" (производство трубопроводной арматуры промышленного назначения).

В рамках бизнес-миссии будут организованы В2В-переговоры с торговыми партнерами из Армении, где предприниматели двух стран смогут обсудить возможности сотрудничества. Также в программе деловой поездки переговоры в Торговом представительстве Российской Федерации, Министерстве экономического развития и инвестиций Армении, Торгово-промышленной палате Республики Армения, Мэрии города Еревана. Организатор бизнес-миссии: Центр поддержки экспорта Курганской области (Россия).

По материалам СМИ



