«ЧСГС» представил проект ГРУ в BIM

Пресс-служба компании «ЧелябинскСпецГражданСтрой» представила на сайте пошаговую инструкцию по скачиванию и просмотру примера реализации проекта Газораспределительного устройства (ГРУ) в приложении «BIMx». Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Найдите приложение «BIMx» в AppStore или Google Play. Также можете скачать приложение с сайта Graphisoft Bimx.

Шаг 2. Скачайте пример реализации проекта Газораспределительного устройства (ГРУ) LD в «BIM», нажав кнопку «Скачать все».

Шаг 3. Откройте файл «LD в BIM» через приложение BIMx. Либо в приложении, BIMx в левом верхнем углу нажмите значок «+» добавить только что скачанный файл.

Шаг 4. Найдите раздел, куда только что скачали проект ГРУ и выберите файл «LD в BIM».

Шаг 5. В списке приложения появится модель под названием «LD в BIM».

Шаг 6. Откройте файл. В левом нижнем углу экрана появится описание проекта, нажмите на него для открытия 3D-модели.

Шаг 7. Что бы посмотреть чертеж или спецификацию, в левом нижнем углу экрана нажмите на значок «Таблица».

Поздравляем! Весь проект – от чертежа до готовой 3D-модели – у вас в телефоне!

По материалам пресс-службы «ЧСГС»



