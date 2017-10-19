Группа ЧТПЗ – участник проекта «Уральская скоростная магистраль»

Группа ЧТПЗ вступила в партнерство «Уральская скоростная магистраль», реализующее подготовку инвестиционного проекта скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом. Взнос компании в уставной капитал партнерства составил 50 млн рублей. Учредителями «Уральской скоростной магистрали» также являются правительство Челябинской и правительство Свердловской областей.

Проект предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной магистрали протяжённостью около 220 км со скоростным режимом до 300 км/ч. Время в пути от Челябинска до Екатеринбурга сократится с 3-5 часов на существующих видах транспорта до 1 часа 10 минут на УВСМ. Предполагается, что в результате реализации проекта произойдёт объединение Челябинска и Екатеринбурга в единое социальное и экономическое пространство, ускорение темпов роста экономики регионов, слияние рынков труда, повышение заработных плат. Таким образом, конурбация Челябинск-Екатеринбург сможет стать третьей по величине агломерацией в России с населением около 4 млн человек.

Проект учтён в Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации и рассматривается как участок международного транспортного коридора ВСМ «Евразия» между Китаем и Европейским Союзом по территории Казахстана, России и Белоруссии.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



