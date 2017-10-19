Перспективы применения тепловой автоматики «Данфосс» рассмотрели на Саммите мэров городов

В рамках форума «Российская энергетическая неделя» прошел Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. В заседании приняли участие представители России, Китая, Германии, Греции, Малайзии, Болгарии. Встреча прошла под председательством Антона Инюцина, заместителя Министра энергетики РФ. Среди основных тем - инициативы в области энергосбережения и энергоэффективности в зданиях и на транспорте, опыт российских регионов в использовании энергосервисных контрактов, проекты с применением возобновляемых источников энергии.

«По мнению экспертов для российских городов поддержка таких инициатив позволит обеспечить привлечение в период 2018-2024 годов инвестиции в сферу энергосбережения и устойчивого развития городов и, вне всякого сомнения, позволит создать качественно новую среду для городских жителей», - отметил Антон Инюцын.

Интересным практическим опытом поделились зарубежные гости и представители регионов России, руководители профильных международных организаций и другие эксперты. Как отметил Павел Журавлев, заместитель генерального директора компании «Данфосс», для каждого российского города огромное значение имеют вопросы внедрения энергоэффективных технологий. И делать это принципиально важно не только при новом строительстве, но и при капитальном ремонте жилых домов, где проблемы излишнего теплопотребления особенно значительны. На полях саммита обсуждались проекты, в том числе и с применением технических решений «Данфосс» для модернизации систем теплоснабжения.

В нынешнем году в Казани успешно реализован большой проект по модернизации системы горячего водоснабжения. Итоги этой работы участникам саммита представил Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани. В Татарстане на протяжении ряда последних лет активно внедряют современные технологии регулирования и учета тепловой энергии на общедомовом и индивидуальном уровнях, переводят системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в «закрытые» схемы. В частности, сотни объектов оборудованы тепловой автоматикой и системами погодного регулирования производства компании «Данфосс».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



