Завод «Тулаэлектропривод» прошел сертификацию производства в системе АО «АНК»

По результатам проведения сертификации производства ЗАО «Тулаэлектропривод» в системе добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АЭС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Агентство Надзора за Качеством» (АО «АНК») принято решение о выдаче ЗАО «Тулаэлектропривод» Сертификата соответствия № АНК-С-(9/29-02/31)-2017-10 на изготовление:

- электроприводов многооборотных для атомных станций (класс безопасности 2-4 по НП-001-15) по ТУ 3791-004-70780838-2007;

- электроприводов многооборотных повышенной безопасности для АЭС (класс безопасности 2-4 по НП-001-15) по ТУ 3791-006-05749406-2000.

По материалам пресс-службы ЗАО «ТЭП»



