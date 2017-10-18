«Данфосс» представил инновационные решения в Сколково

В технопарке инновационного центра «Сколково» прошел «День открытых дверей»: «Новые технологии в капитальном строительстве – применяй уже сегодня!». Мероприятие было организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Фондом «Сколково» и АНО «Агентство по технологическому развитию». Его цель - способствовать внедрению технологических решений мирового уровня для повышения конкурентоспособности строительной индустрии России.

В рамках мероприятия состоялись тематические сессии и выставка. Компания «Данфосс» представила технологии в области автоматизации процессов регулирования в системах теплоснабжения при строительстве и капремонте и управления инженерными системами, оснащёнными электродвигателями. С докладом «Комплексные энергоэффективные решения управления и распределения тепловой энергии «Данфосс» выступил руководитель проектов компании Илья Бездельгин.

Разработанные инженерами компании решения обеспечивают автоматическое регулирование при распределении тепловой энергии в квартальных тепловых сетях и в отдельных зданиях, в системах вентиляции и водооборота. Это позволяет доставить расчетное количество тепловой энергии до всех получателей и существенно снизить ее потери.

Участники также смогли оценить преимущества преобразователей частоты из продуктовой линейки Danfoss Drives. Инновационные разработки оптимизируют работу оборудования и в среднем на треть сокращают энергопотребление.

На выставке была развернута экспозиция с готовыми решениями. Среди них блочный тепловой пункт (БТП), обеспечивающий сокращение сроков проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам. А также частотно-регулируемые приводы и демонстрационный стенд, показывающий работу системы Cloud-Сontrol для организации удаленного мониторинга и управления частотными преобразователями «Данфосс».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



