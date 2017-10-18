ASTIN BGM GROUP ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017

С 03 по 06 октября 2017 г. холдинг ASTIN BGM Group принимал принимал участие в выставке РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017 в г.Санкт-Петербурге. На Экспофоруме были представлены образцы выпускаемого оборудования ООО "Астин", входящего в холдинг ASTIN BGM Group:

- газорегуляторный шкафной пункт со ступенчатым снижением давления с высокого на низкое и узлом коммерческого учета газа на базе ультразвукового расходомера Flowsic 500 CIS;

- комплект измерительных линий, оснащенный устройством подготовки потока, отборами давления и температуры, в сборе с расходомером Flowsic 600;

- основные типы домовых газорегуляторных пунктов на базе регуляторов давления газа FE (Pietro Fiorentini, Италия) и РС (СП "Термобрест", Беларусь), в том числе, в комплекте со счетчиками G4 и G6;

- фильтры газа, защитные ящики для шаровых кранов и счетчиков газа, другая продукция ООО "Астин".

Посетители стенда ООО "Астин" особо выделяли высокое качество представленной продукции: покраску изделий, качество сварных швов, удобство конструкции шкафных пунктов для обслуживания, эстетический вид изделий. Кроме собственной продукции на стенде холдинга ASTIN BGM Group присутствовали изделия партнеров: ООО "Эльстер Газэлектроника", СП "Термобрест", Pietro Fiorentini S.p.a. Данное мероприятие послужило отличной площадкой для новых профессиональных знакомств, нацеленных на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

По материалам пресс-службы ASTIN BGM GROUP



