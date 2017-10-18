Завод «Трубодеталь» прошел оценку деловой репутации в системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Завод «Трубодеталь» (АО «ОМК», г. Москва) получил оценку деловой репутации 93,41 балла из 100 возможных. Подобная оценка на предприятии проводилась впервые за всю историю. Таким образом, завод подтвердил соответствие требованиям системы добровольной сертификации

«ИНТЕРГАЗСЕРТ». Оценка производилась на основании утвержденной методики, которая учитывает четыре фактора: история, имидж, кадры, средства – умноженные на коэффициент достоверности и законопослушности. По словам аудиторов, процедура оценки деловой репутации абсолютно новая. К настоящему моменту ее прошли лишь несколько предприятий, в том числе «Трубодеталь». Вводя эту процедуру в систему добровольной сертификации, ПАО «Газпром» обеспечивает объективность выбора предприятий-поставщиков для реализации проектов по строительству магистральных газопроводов.

«Деловая репутация — важнейший нематериальный актив, который повышает рыночную стоимость компании и придает ей дополнительное конкурентное преимущество, – комментирует управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков. – Мы давно и успешно сотрудничаем с корпорацией «Газпром»: обеспечиваем соединительными деталями все ключевые газотранспортные магистрали, первыми в стране начали выпуск импортозамещающей продукции. На протяжении трех лет мы не имеем рекламаций от нашего ключевого заказчика – это показатель качества нашей работы».

По материалам пресс-службы ОМК



